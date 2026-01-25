​​

Corriere Fiorentino: L'illusione è già finita

Redazione /
Corriere Fiorentino

Crollo viola al Franchi. L'illusione è già finita" scrive il Corriere Fiorentino in prima pagina rin riferimento alla brutta sconfitta della Fiorentina in casa contro il Cagliari. 

Pagina 8

Nelle pagine interne il Corriere apre le pagine dedicate alla Fiorentina con il titolo: “Ritorno alla realtà”, per poi approfondire nel sottotitolo “Netto passo indietro dei viola. vanoli amaro: è una lezione”.

Pagina 9

Nella pagine seguente il racconto della giornata in memoria del presidente viola: “Rose e lacrime. Così il Franchi ricorda Commmisso”. 

