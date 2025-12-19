Domenica l'Udinese arriverà al Franchi per sfidare la Fiorentina. Il tecnico bianconero Kosta Runjaic ha presentato così la partita in conferenza stampa: "La Fiorentina è una squadra molto forte, che ha investito tanto. Ha un attaccante di assoluto valore come Kean, ha Dzeko che è stato alla Roma capocannoniere e l'anno scorso ha segnato tanto al Fenerbahce. Parliamo di una squadra di qualità, ma che è anche la dimostrazione di come nel calcio sia impossibile fare troppi calcoli. Nessuno pensava che sarebbe stata ultima a questo punto della stagione. Nel calcio una situazione può migliorare o peggiorare rapidamente, l'avversario all'angolo, come nella boxe, è il più pericoloso da affrontare. Dovremo essere concentrati al massimo per scendere in campo con la giusta energia, la giusta impostazione. Vogliamo confermare quanto di buono fatto contro il Napoli, in settimana ci siamo preparati come sempre e abbiamo lavorato in maniera ancora più intensa sui meccanismi difensivi".

“Voglio tornare da Firenze con dei punti”

Poi ha aggiunto: "Sono ancora più positivo quando noto una certa costanza di prestazioni, contro la Fiorentina dobbiamo concentrarci per ripetere la giusta prestazione e se non si può vincere dobbiamo cercare almeno di portare a casa il punto. Faremo di tutto per fare la partita giusta e tornare da Firenze con dei punti. Da allenatore io voglio vedere in primis una crescita nelle prestazioni, perché con le prestazioni poi arrivano i risultati. Magari qualcuno potrebbe dire che faccio un discorso un po' troppo filosofico, perché poi il calcio è fatto dai risultati, ma voglio una squadra che riduce al minimo gli errori, che gestisce bene il rischio quando dà via il pallone, che ha la giusta voglia di giocare".