A Toscana TV ha parlato l’ex difensore viola Stefano Carobbi, che ha toccato alcune tematiche relative al momento molto complesso della Fiorentina, sotto ogni aspetto.

’Parlare di retrocessione mi sembra eccessivo, ma…’

“Sicuramente Vanoli ha la cattiveria giusta da trasmettere ai calciatori, è un tipo tosto. Allo spogliatoio della Fiorentina serve disciplina. Penso che abbia trovato la giusta maniera per farsi intendere, gli auguro il meglio. La forma fisica è da ritrovare, probabilmente gli allenamenti erano soft sul piano dell’intensità. Tre squadre peggiori della Fiorentina ci sono, pensare ad una retrocessione mi sembra eccessivo.”

‘Pongracic e Dodô, atteggiamenti sbagliati’

“Essere ultimi in classifica è complicato. La società deve farsi un esame di coscienza. Non è possibile che Pongracic metta like al post dell’esonero di Pioli. Dodô? Certi atteggiamenti che ha avuto… le risate in campo in determinati contesti, sono sbagliate. Nessuno ha avuto le palle di parlare con Pioli, poi sento Piccoli che parla di una squadra in difficoltà sul piano fisico, prima non ne poteva parlare?”.