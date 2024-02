60 minuti in campo per Dodô con la Fiorentina Primavera: buone sensazioni al suo ritorno, il brasiliano decisivo nel primo gol viola

Dodô torna in campo dopo 155 giorni dall'infortunio

È finita al 62' la partita di Dodô con la Fiorentina Primavera contro i pari età del Bologna. Il brasiliano è tornato in campo, da titolare, a 5 mesi dall'infortunio al crociato destro e l'operazione chirurgica. Per il numero 2 viola, oggi con la numero 20, ha giocato un buon primo tempo, rimanendo attento anche in difesa. Esperienza al servizio dei ragazzi di Galloppa sulla fascia destra, con Dodô apparso sempre spigliato con la palla tra i piedi.

Alla ricerca della condizione migliore

Ancora poche le falcate del terzino di Italiano, che deve ritrovare la condizione migliore a livello di fiato. Decisiva la sua giocata l'1-0 viola, con un ottimo taglio e il passaggio a Fortini che ha poi rifinito per il gol di Braschi. Poco dopo il 60', Dodô è stato sostituito da Biagetti. Grande sorriso sulla bocca del brasiliano all'uscita dal campo.