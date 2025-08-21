Le cifre definitive dell'affare Piccoli, il Cagliari ha una percentuale sulla futura rivendita. E le visite mediche...

Il giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport fa il punto sulle cifre precise dell'affare che porterà Roberto Piccoli a vestire la maglia della Fiorentina.

Le cifre definitive

Operazione a titolo definitivo dal Cagliari, che incasserà 27 milioni di euro bonus inclusi (25 di parte fissa più 2 opzionali. Il club sardo, inoltre, mantiene il 10% sulla futura rivendita del calciatore, che firmerà un contratto quinquennale.

Le tempistiche e il ruolo di Lucci

Prevista per oggi l'inizio della stesura dei contratti, mentre tra domani e sabato si svolgeranno le visite mediche. Nell'operazione è stato cruciale il ruolo di Alessandro Lucci, che da intermediario ha lavorato per due mesi alla trattativa, da sempre convinto che Firenze fosse la tappa giusta per l’attaccante dopo l’ottima stagione scorsa.