La Fiorentina e Cuesta si contendono Bernabé. L'incontro con il calciatore dei viola

Ormai lo sappiamo bene, la Fiorentina sta cercando con insistenza un mediano d'impostazione. Il nome preferito dalla dirigenza e da Stefano Pioli è Adrian Bernabè del Parma. La trattativa però sembra tutt'altro che facile.

Contatti con l'entourage

La Gazzetta di Parma scrive che i viola (per adesso) hanno avuto contatti con gli agenti del giocatore e anche con Bernabé stesso. Tuttavia, l'incontro non avrebbe intaccato la serenità del giocatore, che si sente ancora al centro del progetto crociato.

La volontà di trattenerlo

Bernabé ha già parlato con il nuovo tecnico del Parma, Carlos Cuesta, che gli ha ribadito la volontà di trattenerlo e di mantenerlo al centro dei piani tecnici per la prossima stagione. Per adesso la Fiorentina non ha ancora presentato un'offerta ufficiale al Parma. Finché questa non arriverà, la posizione del club emiliano appare solida, forte della fiducia del nuovo tecnico nei confronti del giocatore.