I convocati della Roma in vista della Fiorentina: Gasperini recupera Dybala ma perde un'importante pedina sugli esterni
Pochi minuti fa l’allenatore della Roma Giampiero Gasperini ha reso noto la lista ufficiale dei convocati in vista della trasferta di domani contro la Fiorentina di Stefano Pioli. Benche difficilmente sarà impiegato tra i titolare, torna in lista Paulo Dybala: l’argentino si è ripreso dall’infortunio che lo ha tenuto fuori nell’ultimo mese, ma probabilmente partirà dalla panchina. Le assenze invece sono due: oltre al lungodegente Bailey, il Gasp esclude dai convocati anche Angelino.
La Roma arriva a Firenze con ben 24 giocatori a disposizione: due gli esclusi
Questa la lista completa dei convocati giallorossi:
Portieri: Svilar, Vasquez, Gollini
Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Sangaré, Ghilardi, Wesley
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli
Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, El Shaarawy