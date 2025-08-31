Fiorentina a Torino, Juventus a Genova e altre due big impegnate oggi nel ricco programma della Serie A

Non solo la Fiorentina oggi in campo. Oltre alla gara dei Viola, impegnati a Torino contro il fiorentino Baroni, si giocano altre tre partite valide per la seconda giornata di Serie A.

L'ultimo impegno prima della sosta

Poi ci sarà poi la sosta per le Nazionali. Dove potremo vedere il nostro bomber Kean all'opera con la maglia azzurra. Ma, tornando a noi, vediamo assieme gli altri impegni odierni del campionato italiano.

Ecco gli altri appuntamenti di giornata

In campo fra il pomeriggio e la sera di oggi Juventus, Inter e Lazio. Avversarie di Genoa, Udinese e Verona. Ecco il riassunto del programma odierno:

In contemporanea con la Viola, Genoa-Juventus: un match tutt'altro che scontato. Sempre alle 18:30, appunto, Torino-Fiorentina; infine, questa sera due gare croccanti. Alle 20:45 Inter-Udinese e Lazio-Verona. La seconda giornata di Serie A entra nel vivo!