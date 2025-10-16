Mamma mia Pioli, quante coincidenze tutte insieme!

Tutto in poche ore. Che la gara di domenica sarà molto particolare per Stefano Pioli lo sappiamo da tempo. Ma non c'è solo il ritorno dell'allenatore della Fiorentina nello stadio che lo ha esaltato sullo sfondo.

500 panchine

Ci sono tante coincidenze che si mischiano assieme. Il tecnico parmense raggiungerà contro i rossoneri le 500 panchine in Serie A. Finora il suo bilancio è di 217 vittorie, 135 pareggi e 147 sconfitte.

Con la Fiorentina in particolare sono 75 le sue gare in veste di allenatore con all'attivo 24 vittorie, 27 pareggi e, putroppo, 24 sconfitte). (Dati statistici grazie alla collaborazione di Footstats.it)

60 anni

Non solo, a mezzanotte scatta il compleanno sempre per lui. Cifra tonda in questo caso perché il tecnico viola compirà 60 anni. Scontato il fatto che si aspetti un grande regalo da parte dei suoi ragazzi.