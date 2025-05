FOTO - L'addio al calcio della leggenda viola Alia Guagni. Lascia il campo per l'ultima volta con la maglia del Como

Prima per l'Associazione Calcio Femminile Firenze, poi per la Fiorentina: Alia Guagni è stata una leggenda viola, inevitabilmente legata all'amore per la sua città. Oltre a questo, è stata una leggenda anche dell'intero panorama del calcio femminile italiano. Dopo oltre 400 presenze in viola e oltre 80 in Nazionale, è arrivato il momento di salutare questo sport all'età di 38 anni.

Alia Guagni ha lasciato il calcio, all'ultima giornata di Serie A Femminile. Il suo Como ha affrontato il Napoli, vincendo 3-1 e chiudendo il Relegation Round alle spalle della sola Lazio, in totale tranquillità. Il minuto 52 è stato tutto per Alia Guagni per la sua ultima volta in cui ha abbandonato il terreno di gioco: la leggenda viola si è ufficialmente ritirata.

Queste le immagini più belle, su Instagram: