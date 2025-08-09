Prosegue anche il ritiro della Primavera, la squadra di Galloppa esce vincente dal match contro il Grosseto. A segno un attaccante appena comprato!

Non solo il ritiro d'oltremanica e la partita contro il Manchester United, prosegue anche l'estate della Fiorentina Primavera. Nella giornata odierna la formazione di Galloppa ha giocato un'amichevole contro il Grosseto, club di Serie D che qualche settimana fa ha perso 3-0 contro la Fiorentina dei grandi.

La partita, andata in scena al Viola Park alle 18:00, ha visto la squadra viola vincere per 1-0 contro i Grifoni maremmani. Il gol vincente è stato messo a segno dall'attaccante appena coprato Mevale Kone al 16' del primo tempo. Nonostante i molti tentativi dei biancorossi i giovani viola sono riusciti a difendersi e non subire il gol del pareggio. Un'importante vittoria contro una squadra molto più esperta e matura.