La Gazzetta dello Sport: Fiorentina trasformata ma non è ancora finita...
Un articolo dedicato alla Fiorentina presente quest’oggi su La Gazzetta dello Sport.
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Il titolo del pezzo è: “Fiorentina trasformata ma non è ancora finita Paratici su Pellegrino”. Sommario: “Già otto gli acquisti però Grosso aspetta un esterno e la punta del Parma al posto di Piccoli”.
Meno quattro
Articolo che inizia così: “Meno quattro al gong. Il precampionato della Fiorentina si è concluso giovedì scorso con il pareggio contro il Deportivo A Coruna con un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sola sconfitta”.
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