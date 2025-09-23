Si cambia ancora: Gudmundsson si candida. Un'assenza sicura per la prossima trasferta

La rivoluzione tattica ma anche di uomini messa in atto da Pioli e dalla Fiorentina domenica scorsa, non ha prodotto grandi risultati. E' probabile che contro il Pisa, la formazione viola cambi ancora, ritornando ad alcuni vecchi connotati, tipo la difesa a tre.

Lamptey out

Per quanto riguarda gli uomini, la formazione gigliata dovrà fare a meno per questa trasferta di Lamptey. Ancora non ci sono i risultati degli esami a cui si è sottoposto ma al di là di tutto è improbabile che domenica possa tornare in campo.

Gudmundsson in?

Ci sarebbe Gudmundsson; l'islandese, nonostante fosse tornato ad essere disponibile, non è stato preso in considerazione contro il Como. Stavolta si candida a poter tornare in campo fin dall'inizio: lo prenderà in considerazione Pioli?