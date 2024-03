Il Viola Park si prepara a salutare Barone in occasione della prima gara ufficiale senza il dg: l'iniziativa della Fiorentina

Ci aspetta un pomeriggio molto commovente oggi al Viola Park in occasione della partita di poule scudetto tra Fiorentina Femminile e Inter.

Il saluto al ‘femminile’ a Joe Barone al Viola Park

Prima del match dello stadio Curva Fiesole, infatti, verranno rilasciati nel cielo palloncini bianchi per ricordare Joe Barone, compianto ex dg viola, che proprio una settimana fa aveva accusato un malore fatale. Così racconta Sara Meini della RAI:

Palloncini bianchi prima della gara e il patron #Commisso in tribuna - insieme ai dirigenti Ferrari e Pradè - con i quali domani mattina partirà per New York per assistere al funerale di #Barone. Pomeriggio commovente al Viola Park: alle 15 #FiorentinaInter @TgrRaiToscana — Sara Meini (@SaraMeini) March 24, 2024

Presente anche il Presidente

Il presidente Rocco Commisso inoltre sarà in tribuna ad assistere alla gara assieme a Daniele Pradé e Alessandro Ferrari, gli stessi con i quali domani partirà per New York per salutare per l'ultima volta il direttore generale da poco scomparso. Gli ultimi funerali si terranno nel New Jersey martedì mattina (ora locale).