Dodô sfreccia verso il proprio obiettivo. Palladino riceve la più bella notizia

Dalla sala operatoria al campo, il passo è stato davvero breve, brevissimo per Dodô.

Una settimana

L'esterno brasiliano della Fiorentina si è ritrovato ad essere in campo coi compagni, in poco più di una settimana. Aveva messo nel mirino il ritorno contro il Betis Siviglia e ha centrato in pieno il bersaglio.

Palladino esulta

L'appendicite lo ha messo ai margini della Fiorentina per poco tempo, ma nella semifinale di ritorno ci sarà, anche se non sarà sicuramente al meglio, ovvero nelle stesse condizioni pre-operazione. La più bella notizia che Raffaele Palladino potesse ricevere in questo momento.