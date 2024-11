Un tunnel senza fine per Castrovilli. E la Lazio valuta di escludere l'ex viola dalla lista per la Serie A

Il centrocampista ex Fiorentina Gaetano Castrovilli, con l'infortunio al crociato di oltre un anno fa, ha dovuto affrontare un grave ostacolo. Il club viola non ha deciso per la sua permanenza, così il classe '97 ha scelto la Lazio per rilanciarsi, ma le cose non migliorano.

Castrovilli di nuovo out, la Lazio lo esclude?

Gaetano Castrovilli starà ai box per oltre un mese a causa di una lesione a carico del menisco mediale. A questo punto anche la Lazio fa le sue riflessioni: come riporta il portale del Corriere dello Sport, i biancocelesti potrebbero escluderlo dalla lista del campionato, in favore di Jean-Daniel Akpa-Akpro.