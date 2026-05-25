La Fiorentina rassicura sul tema sponsor: "Mediacom" al centro delle (almeno) quattro maglie per il centenario: i dettagli

Nelle scorse ore si è parlato di una possibile assenza dello sponsor Mediacom al centro delle maglie per il centenario della Fiorentina. Una scelta dietro cui molti avevano pensato ci fosse l'inizio di un graduale allontanamento della proprietà viola.

Rendering in corso

Ma la società viola rassicura: nessun caso o segnale in questa direzione. I rendering delle maglie per il prossimo anno attualmente non prevedono lo sponsor centrale per alcuni dettagli da sistemare nel design definitivo, con il layout delle divise che sarà molto particolare.

Ancora al centro della maglia

La sensazione è che la scritta Mediacom rimarrà al centro della divisa della Fiorentina, anzi delle divise. Come scrive La Nazione saranno almeno quattro le maglie in lavorazione per il centenario. Ma è possibile che la scritta possa trovare una collocazione anche diversa rispetto agli ultimi anni.