La Fiorentina contribuisce e l'Italia si prende il primo posto nel ranking UEFA 2023-24. Adesso per il quinto slot qualificazione per la Champions...

Terminata la fase a gironi delle tre competizioni europee, con l'Italia che vede tutte e sette le sue squadre attualmente ancora in corsa in tutti i trofei. Bottino pieno per il nostro paese che, con Napoli, Inter, Lazio (Champions), Milan, Atalanta, Roma (Europa) e Fiorentina (Conference), è quello ad avere più club ancora qualificati.

Un bel risultato anche per il ranking UEFA 2023-24, utile per guadagnare un posto in più in Champions League per la prossima stagione. A guadagnarlo saranno le prime due nazioni del ranking e l'Italia proprio ieri sera ha superato la Germania seconda, posizionandosi in testa. Finisse così, sarebbero proprio la Bundesliga e la Serie A a ottenere uno slot bonus per la prossima edizione della Champions League (quinta classificata), ma ancora il percorso europeo è lungo. Ecco la classifica aggiornata: