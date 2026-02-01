E intanto il più temibile avversario di Conference si rinforza. Il Crystal Palace compra a peso d'oro il suo nuovo attaccante

La squadra londinese è sicuramente la più accreditata alla vittoria della Conference League. In campionato però la stagione del Crystal Palace non sta andando per il verso sperato (attualmente sono 14esimi) e in queste ultime ore di mercato, similmente alla Fiorentina, stanno cercando di risolvere le lacune della squadra.

L'addio al bomber

Oltre alle mancanze della rosa, la dirigenza delle aquile ha dovuto fare i conti con la grana Mateta. Il leader del reparto offensivo dei londinesi ha deciso di andarsene e da settimana fra pressione al club affinchè accetti almeno una della offerte arrivate. Su di lui è forte anche l'interesse di Milan e Juventus.

Il nuovo acquisto

I dirigenti del Crystal Palace, dopo settimane di tira e molla, si sono arresi alla volontà del calciatore ed hanno agito subito per trovare un suo sostituto. Detto fatto, alla corte di Oliver Glasner è in procinto di arrivare un nuovo attaccante: Jorgen Strand Larsen. Il classe 2000 ha giocato la prima parte di stagione con il Wolverhampton, collezionando 6 gol e 2 assist. Il Crystal Palace sborsera per lui una cifra vicina ai 52 milioni di euro, numeri inimmaginabili per le tasche viola.