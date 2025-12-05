L'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli, alla vigilia della gara contro il Sassuolo, è intervenuto in conferenza stampa, partendo dalla difesa a quattro come ipotesi: “Dirlo a voi è come dirlo agli avversari. Non sono un anarchico, sto valutando possibilità di cambiare, ma vediamo domani. Ho sfruttato questa settimana, perché a partire da domani avremo un bel tour de force. Abbiamo lavorato su tutti gli aspetti, fisici e tattici. Avere questi giorni è molto importanza. Sappiamo l'importanza di questo mese, iniziamo domani partita dopo partita”.

“Sassuolo squadra forte e competitiva”

Sul Sassuolo: “L'ho visto dal vivo contro la Lazio, ha vinto 1-0. Sicuramente è una squadra competitiva, ha delle ottime alternative anche per sostituire Berardi, c'è Volpato e ci sarebbe anche Cheddira. La reputo una squadra forte e solida, capace in transizione nelle ripartenze. Dobbiamo stare molto attenti”.

“Grande attaccamento dei tifosi, ora tocca a noi trascinare loro”

Sul rapporto col tifo: “Quel momento a Bergamo è stato veramente significativo e importante. I tifosi ci hanno dimostrato grandi affetto e attaccamento. Deve essere un'iniezione importante, ora tocca a noi trascinare loro. Dobbiamo far vedere loro sul campo che possiamo farcela. Ora i risultati non ci assistono e sono un disastro, ma a Bergamo ho visto delle belle cose, anche nel secondo tempo. Sono uno che va spesso a cercare la fortuna e voglio che venga ottenuta, però se quel cross di Kossounou non entra e la nostra palla va dentro… chi lo sa. Non è un bel momento per quello. Ma per ottenere la fortuna serve lucidità e dare ancora qualcosa in più”.

“Non ci saranno Gosens e Fazzini. Fortini recuperato”

Su Gosens: “Abbiamo fatto un passettino in avanti, oggi ha fatto una parte di rifinitura insieme al resto della squadra. Ma molto difficilmente sarà a disposizione domani, stiamo facendo un percorso graduale di riavvicinamento al gruppo. Lo valutiamo giorno dopo giorno e sta lavorando forte, ma non sarà a disposizione. Fortini ha avuto la febbre fino a ieri ma lo abbiamo recuperato. Non ci sarà Fazzini, che ha avuto un problema alla caviglia. Penso di recuperarlo per la prossima settimana”.