La Nazione: Houston, abbiamo un Grosso problema

Sul QS de La Nazione titolo in prima pagina: “A fior di pelle. Tutti fischiati”. A pagina 2 in taglio alto: “Viola choc, è un (Grosso) problema. Pellegrino illude, poi è solo Toro. Scatta la contestazione dei tifosi”. A pagina 3: “Manipolo di acquisti milionari. Meglio i vecchi ex che i nuovi” e “Una squadra che non è squadra. E quelle emozioni già cancellate”. A pagina 4: “I grattacapi di Grosso «Io il responsabile. Ma non mi dimetto»”. A pagina 5: “Quella staffetta incredibile. Fase difensiva in affanno. E Gnonto «scarta» Masta”.