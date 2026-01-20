Out a Bologna, ma decisamente IN alla Milano Fashion Week. Kean "sfila" al fianco di Leao
Rivali sul terreno di gioco, uniti fuori dal campo. Moise Kean e Rafael Leão hanno sorpreso tutti quanti apparendo fianco a fianco a Milano, in occasione della Milano Fashion Week.
Kean out in campo, ma non a Milano…
L'attaccante della Fiorentina - assente a Bologna per un problema alla caviglia - ha preso parte assieme al rossonero allo spettacolo di PDF, uno degli eventi più seguiti del calendario del fashion.
Non solo calcio (e musica)
L'incontro fra Kean e il portoghese del Milan è stato immortalato da NSS Sports, che ha ripreso i due sorridenti e rilassati, circondati da volti noti del mondo dello sport, della musica e dello spettacolo.
Outfit curati, atmosfera glamour e riflettori puntati. Il calcio ha lasciato spazio allo stile, confermando i tanti interessi di Moise all'infuori del mondo del pallone.