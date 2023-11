Da Atzeni e Angiolini fino alla stella Maiorana, due figli d’arte e il lavoro di Capparella. La Fiorentina Under 17 è un rullo compressore

Le nove vittorie in nove gare, con 23 gol segnati e appena 5 concessi sono lì a testimoniare l’inizio di stagione devastante della Fiorentina Under 17 di mister Marco Capparella. L’ex tecnico dell’Under 16, che era tra i candidati alla panchina della Primavera sulla quale si è seduto Daniele Galloppa, sta confermando l’ottimo lavoro fatto lo scorso anno, quando portò la propria squadra fino alla finale Scudetto.

Ben quattro i giovani dell’Under 17 viola convocati dall’Italia

Il gruppo di Capparella conta su alcune individualità di spicco, e non è un caso che mister Favo abbia convocato ben 5 calciatori della Fiorentina per il Torneo dei Gironi che si terrà da venerdì a domenica prossima a Novarello, dei quali 4 giocano stabilmente in Under 17 (il quinto è Diego Pisani dell’Under 18).



Il portiere, Brando Dolfi, già nella passata stagione ha messo in mostra doti eccellenti sul piano dei riflessi. Molto affidabile tra i pali, non ha un fisico imponente e ci sarà da capire quali potranno essere le sue prospettive future in un ruolo in cui struttura e centimetri fanno la differenze. Dolfi ha mantenuto la porta inviolata in ben 6 gare su 9, dati che evidenziano tenuta difensiva notevole della compagine viola, ma anche le ottime prestazioni del giocatore fiorentino.

Può giocare in tante posizioni a centrocampo Davide Atzeni, la certezza è che assicura sempre un contributo enorme in fase di interdizione sfruttando la sua forza muscolare davvero notevole, abbinata ad una struttura solida. Buona tecnica, sicuramente ancora migliorabile, tempi di inserimento e dinamismo da vendere, un calciatore che sbrana le partite e che sembra avere tante delle caratteristiche che servono nel calcio moderno.

Anche il fantasista umbro Carlo Evangelista ha ottenuto la prima chiamata in Under 17. Mancino di spessore, buona fisicità, deve acquisire concretezza ed essere meno lezioso in campo. Potenziale evidente, giocatore ricco di talento e con colpi di primo profilo. 12 reti in 8 gare per Stefano Maiorana, autentico trascinatore e in grado di segnare pressochè in tutti i modi. L’attaccante viola è andato in gol anche con la Nazionale e sta continuando a impressionare come nella passata stagione. Attaccante veloce, in possesso di un ottimo dribbling e implacabile quando va alla conclusione. Il talento più luminoso della Fiorentina.

Altri toscani in grande spolvero

Da sottolineare il rendimento di Niccolò Ciacci e Gianmarco Angiolini. Il primo è senese ed è l’uomo di riferimento in costruzione in mediana, il secondo, fiorentino, ha segnato ben 9 reti in 9 gare ed è la spalla di Maiorana in un attacco che sta facendo fuoco e fiamme. I due giocatori, decisivi per le sorti della Fiorentina, ancora non hanno ottenuto la chiamata in Nazionale ma continuando così potranno certamente sperarci.

In rosa anche due figli d’arte

Nella squadra gigliata militano anche due figli d’arte: Tommaso Flachi, figlio dell’ex 10 viola Francesco Flachi, e Riccardo Italiano, figlio dell’attuale allenatore della Fiorentina, entrambi classe 2007. Flachi gioca in attacco come il babbo, così come Riccardo agisce a centrocampo, zona prediletta del padre, regista di ottime doti balistiche ma anche grande faticatore. Nessuno dei due è però titolare, i due giovani ragazzi al momento lottano per un posto nella super competitiva squadra viola.