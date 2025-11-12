L'ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo ha parlato così a Lady Radio: “Ieri ero a Genova e i tifosi rossoblù si chiedevano quando mai vinceranno una partita se non ci sono riusciti contro una squadra in crisi come la Fiorentina. Che volete che vi dica, prendiamoci questo punto da una partita tra due squadre terrorizzate, che hanno fatto degli errori clamorosi a dimostrazione dell'insicurezza. Ben vengo questa sosta, durante la quale Vanoli potrà mettere a posto qualcosa. A Marassi ho visto dei ritmi accettabili e perlomeno la Fiorentina non è crollata nella mezz'ora finale, ho visto un po' di volontà di fare risultato che spero possa dare fiducia".

“Vanoli ha l'appoggio dei tifosi”

Poi ha aggiunto: “Non conosco Vanoli, di sicuro ha lasciato un buon ricordo da calciatore e ha il vantaggio di non poter fare peggio di Pioli. Inoltre, tra i nomi che circolavano dopo l'esonero, il suo era quello più apprezzato dai tifosi. La squadra è messa talmente male che basta veramente poco per fare meglio, staremo a vedere cosa riuscirà a fare. Sarà opportuno trovare un'identità di squadra e capire dove vuole andare”.

“I calciatori parlano troppo”

Infine: “I giocatori devono stare zitti, mi dà molto fastidio quando parlano dopo l'esonero di un allenatore. Per quanto Pioli abbia fatto male, non è rispettoso nei suoi confronti fare certe dichiarazioni. I giocatori devono giocare di più e parlare meno: ogni volta che cambia l'allenatore sento parlare di nuove motivazioni, di serenità ritrovata, ma sono tutte cavolate. Ci sono troppi alibi per i giocatori, quando sono loro che vanno in campo. Vanoli deve trovare una quadra e deve farlo in fretta, perché sennò si mette male".