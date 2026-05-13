Per un Yildiz recuperato c'è un centrocampista titolare di cui Spalletti dovrà fare a meno contro la Fiorentina
Prosegue la preparazione della Juventus per la partita contro la Fiorentina, decisamente più importante per i bianconeri che devono centrare la qualificazione in Champions. Spalletti deve fare i conti con i problemi fisici di Khephren Thuram, che continua ad accusare dolore al ginocchio ed è quindi in forse persino per la convocazione.
Yildiz ci sarà
Si va dunque verso la conferma di Koopmeiners a centrocampo, mentre sul fronte offensivo - scrive La Gazzetta dello Sport - arrivano segnali incoraggianti da Yildiz. Il turco sembra ormai aver superato l'infiammazione al ginocchio delle ultime settimane e si candida a un posto da titolare contro la Fiorentina.
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