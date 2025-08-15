Ieri sera sono stati resi noti gli accoppiamenti per gli spareggi di Conference League con il ritorno del terzo turno di qualificazione. La Fiorentina affronterà gli ucraini del Polissya, ma alcune delle sfide del percorso principale vedranno sfidarsi squadre per lo meno conosciute e per così dire illustri, nonostante il livello non sia altissimo.

Chi uscirà?

Tra le sfide da tenere d'occhio ci sono Anderlecht-Aek Atene, Rosenborg-Mainz, Shaktar-Servette, Strasburgo-Brøndby e Losanna-Besiktas, con una delle due squadre degli accoppiamenti che sarà eliminata al prossimo turno.

Le sfide più facili

Sfide più facili invece per Crystal Palace (che affronterà il Fredrikstad), Rayo Vallecano (contro il Neman Grodno).