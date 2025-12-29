Frank: "Non sapevo che Paratici fosse allo stadio. Un sacco di voci su qualsiasi persona del club"

In attesa di entrare a pieno titolo all'interno della Fiorentina, Fabio Paratici è andato a seguire la partita giocata ieri dal Tottenham contro il Crystal Palace, uno degli innumerevoli derby londinesi presenti in Premier League.

Paratici era in tribuna assieme all'amministratore delegato del club, Vinaichandra Venkatesham.

“Non sapevo che fossero allo stadio”

Al termine della partita, il tecnico degli Spurs, Thomas Frank ha rifiutato di lasciarsi coinvolgere in speculazioni sul futuro del 53enne dirigente italiano: "Non sapevo che Vinai e Fabio fossero qui allo stadio - ha detto - ma me l'aspettavo".

“Un sacco di voci”

E inoltre: "Come ho già spiegato, per tutto il tempo ci sono state un sacco di voci su tante cose, giocatori, membri dello staff, dirigenti, su qualunque persona".