Condò: "Affrontare una Fiorentina in crisi è un'opportunità per la Roma"
Il noto giornalista Paolo Condò ha scritto anche della Fiorentina nel suo consueto editoriale per il Corriere della Sera. La squadra di Pioli sembra non essere capace di uscire dalla crisi, e affrontare i viola in questo periodo potrebbe essere una bella fortuna per gli avversari…
I prossimi avversari viola
“Gasperini vola alto lavorando su una struttura di squadra più robusta che dinamica - scrive Condò parlando della Roma - Non è tanto il discorso della classifica (la Roma al momento è prima a parimerito con Napoli e Milan. Ndr), quanto l'abilità nel conservare ciò che riesci a costruire, anche se è poco”.
Un'opportunità…
Il giornalista continua parlando anche della sfida fra la Fiorentina e la squadra di Gasperini: "Anche il calendario ha votato fin qui per la Roma, e la Fiorentina in crisi prima della sosta è una trasferta che sa di opportunità".