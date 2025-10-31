Pioli dalle due facce, che l'intesa con la squadra non sia stata il massimo fin da subito?
La Nazione in edicola questa mattina riflette anche sull'atmosfera che si respira all'interno dello spogliatoio della Fiorentina dopo la peggior partenza in Serie A della storia viola.
Le due facce di Pioli
Il quotidiano analizza anche l'approccio di Stefano Pioli al suo nuovo arrivo a Firenze: un allenatore aperto e comprensivo, ma che fin da subito si è mostrato anche esigente e rigido. Che il feeling con la squadra non sia stato il massimo fin da subito?
Confusione
A far da padrona, poi, c'è anche una confusione abbastanza evidente nella testa di Pioli, che non ha mai trovato una quadra vera e propria sulla squadra titolare, cambiando e sperimentando quasi ogni partita senza mai trovare soluzioni. Arrivato puntando in alto, a fine ottobre siamo già a parlare di salvezza. Riuscirà Pioli a calarsi in questa nuova parte?