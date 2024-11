Il tecnico dell'Empoli Roberto D'Aversa alla vigilia di Lecce-Empoli, ha ricordato anche il fattaccio che gli è costato l'esonero dal club pugliese lo scorso anno, con la testata rifilata a Henry dopo un Lecce-Verona.

“Ho pagato a caro prezzo quello che ho fatto - ha detto - per me è acqua passata”.

E poi: "Quello per cui vorrei essere ricordato è un allenatore che ha fatto esordire un classe 2004 che è Dorgu, con me Gallo ha fatto il campionato più bello della sua vita, ho contribuito alla vendita di Pongracic per 18 milioni… Ci sono tanti aspetti positivi e tante emozioni oltre a quello che è successo quel giorno".