"La Fiorentina è difficile da allenare, non inallenabile. Le parole di De Gea? Per me sono senza senso"

A Radio Bruno ha parlato il giornalista Alessandro Bocci, intervenendo sulla situazione attuale di casa Fiorentina e sulla partita contro il Sassuolo.

Le parole di Bocci

“Le colpe di Paratici sono sicuramente maggiori di quelle di Vanoli. E' lui che ha costruito la squadra, che sicuramente ha delle carenze. Le parole di De Gea? Ha detto che la Fiorentina deve mantenere il possesso, altrimenti soffre. Per me non ha senso, non puoi dominare per 90 minuti, non lo fa nemmeno il Real Madrid”.

Su Vanoli

“Vanoli leader? Il leader deve stare in campo. La squadra è stata costruita male, ed è difficile da allenare. Non inallenabile come diceva Grosso”.