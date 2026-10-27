Adani: "De Gea migliore in campo a lungo". Cassano: "Provedel si è mezzo addormentato su Jimenez"
Portieri protagonisti in Inter-Fiorentina. Anche di questo hanno parlato l'ex difensore viola, Daniele Adani, e l'ex attaccante di tante squadre di A, Antonio Cassano, nel podcast Viva el Futbol.
“De Gea poteva essere tranquillamente il migliore in campo - ha detto Adani - ma anche Provedel ha fatto una bella parata su Gnonto: lì la Fiorentina poteva andare sul 2-0”.
Per Cassano invece “Provedel si è mezzo addormentato sulla conclusione di Jimenez”. Il gran tiro del terzino destro gigliato ha sopreso nettamente l'estremo difensore avversario.
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