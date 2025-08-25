Kean, il rinnovo è ai dettagli. Una trattativa che parte da lontano... e da Commisso

La brutta prestazione di ieri, sua come di tutta la Fiorentina, non cambia certo il giudizio sull'importanza di Moise Kean per questa squadra. La sua permanenza, in controtendenza rispetto a quanto abbiamo visto negli ultimi anni, è stata la migliore notizia dell'estate, e il fatto che il ragazzo abbia manifestato fin da subito la volontà di rimanere a Firenze rappresenta un bel segnale.

Rinnovo vicinissimo

A questo punto, dunque, manca solo il rinnovo. Nel prepartita il direttore generale viola Alessandro Ferrari ha ribadito che la trattativa è ai dettagli. Anzi, Ferrari ha rivelato che Kean e Commisso avevano già discusso del rinnovo l'anno scorso, e adesso le parti stanno mettendo a posto l'accordo per trovare la soluzione migliore per tutti. Kean e la Fiorentina ancora insieme.