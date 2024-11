Spalletti conferma: Kean non è ancora al meglio. E la domanda sorge spontanea... Cosa combinerà il bomber viola quando sarà al 100%?

Il fastidio alla caviglia di Moise Kean c'è ancora. A confermarlo è Luciano Spalletti, CT della Nazionale che oggi in conferenza stampa ha detto: “Kean ha il solito problema che aveva prima del match di ieri. Chi ha giocato ieri riposerà qualche giorno, staremo attenti”.

Quella botta presa al Via del Mare nell'ampia vittoria contro il Lecce non sembra voler passare per l'attaccante viola, ma è lo stesso Spalletti a rassicurare sulle sue condizioni: “Non è peggiorato”. Giocherà in Nazionale? Probabilmente sì. C'è da preoccuparsi? No.

Le partite di riposo concesse da Palladino hanno fatto il loro effetto, con Kean che è stato gestito al meglio dall'allenatore viola in questo tour de force viola da sei partite concluso ieri. Lecce è stata la prima partita dopo la scorsa sosta. Da quel momento ha segnato una doppietta contro la Roma, il gol decisivo contro il Torino e la tripletta contro l'Hellas Verona.

Sei gol in tre partite, con il riposo concesso contro Genoa e Apoel Nicosia. Con il fastidio alla caviglia. E la domanda sorge spontanea: cosa può dare l'attaccante viola quando sarà al 100%? A Firenze non vediamo l'ora di scoprirlo.