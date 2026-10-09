Vanoli: "Atta non ci sarà a Genova, ha accusato un sovraccarico all'addome. Su Mastantuono..."

L'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti alla vigilia dell'importante match contro il Genoa.

Sosta nazionali

“Penso che la prima partita dopo la sosta sia sempre molto importante, soprattutto se è così lunga. Ho seguito i ragazzi da lontano e li ho percepiti carichi, con la voglia di tornare e fare bene. Tutti i nazionali sono ritornati in buona condizione, l'unico che ha giocato poco è Pongracic, che dopo il mondiale avrebbe avuto bisogno di un lavoro specifico con noi, ma integreremo”.

Problemi fisici di Atta

"Atta ha un sovraccarico funzionale dell'addome. È un giocatore importante e voglio che stia bene fino alla fine della stagione. Con lo staff medico abbiamo deciso quindi di fare un lavoro specifico per farlo tornare al meglio. Domani non ci sarà. I tempi è meglio non dirli, perchè non si sa mai. L'importante è che torni quando starà al 110%, così da poter esprimersi al meglio".

Il rientro di Mastantuono

"Mastantuono sarà pronto per giocare. È giovane e può recuperare facilmente in due giorni. È a disposizione, ma ho la fortuna di avere a disposizione alternative davvero forti, che sono state con me 3 settimane".