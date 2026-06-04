Un tassello del disastroso Pioli-bis trova sistemazione dopo l’addio alla Fiorentina

Due giorni fa Domenico Tedesco è stato ufficializzato come nuova guida sulla panchina del Bologna ed a breve i rossoblù avranno anche il suo vice: si tratta di un freschissimo ex Fiorentina, Andrea Tarozzi, prima calciatore e di recente vice allenatore viola.

Tutto Bologna, poi la Fiorentina

L’ex terzino è cresciuto calcisticamente nel Bologna, vivendo in prima persona la scalata felsinea dalla Serie C1 fino alla Serie A prima di trasferirsi alla Fiorentina per oltre 6 miliardi di lire nel 1997. Tarozzi ha fatto esperienza da team manager e vice al Sassuolo, prima del sodalizio con D'Aversa nel Lanciano, nel Parma, nella Sampdoria e nel Lecce.

Esperienza in viola da vice da dimenticare

L’ultima avventura di Tarozzi alla Fiorentina è stata molto breve e si è purtroppo chiusa con esiti disastrosi, da secondo di Stefano Pioli, tornato sulla panchina gigliata la scorsa estate per poi essere esonerato dopo 10 giornate di campionato. E adesso per Tarozzi si prospetta un ritorno a casa.