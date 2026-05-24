La rescissione con la Fiorentina preludio di una nuova avventura? Pioli pronto a tornare in pista in Turchia...

L'ex allenatore della Fiorentina Stefano Pioli potrebbe essere in procinto di tornare ad allenare dopo mesi di attesa. Un importantissimo club turco si è messo sulle tracce del tecnico parmense.

Nuova esperienza in vista?

Non è un caso forse che, dopo diversi mesi dall'esonero, sia arrivata pochi giorni fa l'ufficialità della rescissione del contratto che ancora lo legava alla Fiorentina. Pioli potrebbe dunque tornare in pista a breve, visto anche la corte che un importante club turco gli starebbe facendo.

Destinazione Istanbul

Secondo quanto scrive La repubblica infatti l'ex giocatore ed allenatore viola sarebbe cercato dal Fenerbahce. Il club di Istanbul potrebbe inoltre chiamare in Turchia come nuovo Ds Paolo Maldini, ricomponendo così quella coppia che regalò al Milan il suo ultimo scudetto, nella stagione 2021-22.