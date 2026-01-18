Mandragora: "La vittoria l'abbiamo voluta e cercata, questa è per il presidente e la sua famiglia"

Il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora, autore del primo gol nella gara di oggi contro il Bologna, è intervenuto a DAZN nel dopo gara.

“Vittoria per Commisso e la sua famiglia”

Mandragora ha commentato: "Sto indossando la maglia del presidente. Abbiamo perso Joe Barone un anno e mezzo fa e adesso il Presidente. La vittoria è per lui e per la sua famiglia. Mandiamo un grande abbraccio e ci auguriamo di regalargli altre soddisfazioni".

"Questa vittoria è stata voluta e cercata"

E ha aggiunto: "Questa vittoria l'abbiamo voluta e cercata, stiamo facendo grandi prove da un po' di tempo. Abbiamo sofferto ma siamo contenti. Ci godiamo la vittoria".