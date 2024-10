Kean 'anche da zoppo' e poi c'è Beltran che vuole riscrivere il ruolo di Dybala: c'è fermento sulla trequarti viola

Se fosse per Moise Kean, di dubbi sulla presenza in campo stasera non ce ne sarebbero: anche a Lecce l'attaccante è rimasto in campo, ha stretto i denti e bene o male ha giocato sul dolore alla caviglia. Come riporta La Nazione, Kean giocherebbe ‘anche da zoppo’ ma la decisione poi spetterà a Palladino e al suo staff, che in queste ore lo esaminerà. Ci sarà in ogni caso Lucas Beltran, finalmente rispolverato dopo l'opacità di inizio stagione e pronto a sfidare il connazionale Dybala, con cui condividerà la posizione in campo, anche se con caratteristiche diverse: più funambolico il 21 della Roma, più attaccante e tornato al gol il Vikingo.