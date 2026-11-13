Sartini: "Il gioco della Fiorentina è quasi impossibile da reggere 90 minuti. Vanoli sta dando una certa identità"

Vanni Sartini, allenatore della squadra canadese HFX Wanderers nato a Firenze, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per analizzare alcuni aspetti della Fiorentina di Vanoli.

Sulla difesa

“A Firenze sono anni che si tenta di far tutto attraverso l'organizzazione offensiva e l'intensità, il che comporta il lasciare più spazi difensivamente ed un calcio molto dispendioso, difficile da reggere per 90 minuti, quasi impossibile. Quest'anno i dati ci dicono che la Fiorentina ha concesso 4 gol in più rispetto agli xG, e sappiamo che De Gea non sta avendo la miglior stagione della sua carriera… Penso a Dragusin che a volte fa errori di lettura perché è abituato a giocare uomo contro uomo, l'ho visto molto in difficoltà quando c'era Grosso e lo è ancora oggi, si comporta come se avesse sempre qualcuno che lo copre dietro, e questo lo porta ad essere più aggressivo di quanto dovrebbe: lo abbiamo visto col Genoa e con la Juventus, ad esempio. Io penso sia una questione di far apprendere a tutti una linea comune su quando andare in marcatura, quando difendere di reparto, eccetera. Forse anche per questo la Fiorentina ha continuato ad allenarsi senza fermarsi durante questa sosta per le Nazionali".

Sui giocatori

“La Fiorentina è ancora alla ricerca della sua identità: Goncalves e Oulai potrebbero essere incredibilmente importanti ma stanno iniziando a giocare ora. Una certa identità, con e senza palla, Vanoli la sta trasmettendo, ma direi che ancora è in formazione. Si sono già viste ottime cose, si può giocare bene in verticale, le ali vanno sull'1 contro 1 e creano problemi, Pellegrino sembra a suo agio quando gioca con una mezza punta che gli gioca accanto. Sta diventando una squadra aggressiva che tenta di andare a mille all'ora più a lungo possibile, ma per fare ciò bisogna avere 16 giocatori da usare ogni partita, non ci si può limitare a 11”.