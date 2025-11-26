Palladino debutta in Champions senza pensare alla Fiorentina: le formazioni di Eintracht-Atalanta
Questa sera l'allenatore ex Fiorentina Raffaele Palladino debutterà in Champions League, alla guida dell'Atalanta. Trasferta non facile per i nerazzurri, a Francoforte contro l'Eintracht, tanto che il tecnico non ha ricorso ad alcun tipo di turnover.
L'Atalanta di Palladino non pensa (ancora) alla Fiorentina
Nei pensieri di Palladino non c'è la Fiorentina, gara in programma domenica alle 18: per un cruciale incrocio in Champions servono i migliori giocatori. In campo il tridente De Ketelaere-Lookman-Scamacca, titolare anche Ederson (ormai definitivamente recuperato).
Le formazioni di Eintracht-Atalanta
EINTRACHT FRANCOFORTE (4-2-3-1): Zetter; Collins, Koch, Theate, Brown; Dahoud, Chaibi; Doan, Götze, Knauff; Burkardt. Allenatore: Dino Toppmöller.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino.