Una "spia" di Mendilibar ha osservato da vicino le mosse di Italiano e della sua Fiorentina contro il Napoli

La finale di Atene si avvicina e lo sfidante della Fiorentina non perde tempo. Come riportato dal sito sportivo greco Gazzetta, c’era anche l’Olympiacos al Franchi per osservare la Fiorentina da vicino nella gara pareggiata contro il Napoli.

Una “spia” greca al Franchi

In particolare era presente in tribuna a Firenze Sotiris Sylaidopoulos, assistente di José Luis Mendilibar nonché tecnico campione d’Europa con l’Olympiacos Under 19. Sylaidopoulos è stato visto prendere appunti e registrare alcuni dati riguardanti la squadra di Vincenzo Italiano, che da un punto di vista tattico ha sicuramente tanto da offrire alle analisi dei vari club.