Nicolussi Caviglia inventa, il Parma vince e Italiano piange ancora. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Derby emiliano all'ora di pranzo in Serie A. Sfida anche culinaria fra il tortellino bolognese e il prosciutto crudo più famoso d'Italia. Bologna e Parma si sono affrontate alle 12:30 in una gara in cui il protagonista è stato… l'arbitro.

Decisivo Nicolussi Caviglia

Il giudice di gara, infatti, ha sventolato in faccia a Pobega un cartellino rosso molto contestato nella prima frazione, con tanto di incredulità di Italiano. Ma anche gli ospiti hanno terminato la partita in dieci uomini, a causa del doppio giallo rimediato da Troilo. Autorete annullata a Castro per il Parma e triplice fischio sullo zero a zero. Decisivo l'ex Fiorentina Nicolussi Caviglia, autore dell'assist per Ordonez, vittoria parmigiana per 1-0 al Dall'Ara.

Italiano non aiuta la Fiorentina

Italiano non sa più vincere in Serie A e il suo Bologna scivola sempre più lontano dalla zona europea. Il Parma si prende altri due punticini di vantaggio sulla Fiorentina, andando a +8 sui Viola. Fra poco, alle ore 15:00, partita cruciale per il destino della squadra di Vanoli. Il Lecce, infatti, ospita l'Udinese, a caccia di vittorie per provare a finire in Conference League.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 55, Milan 50, Napoli 49, Juventus 45, Roma 43, Como 41, Atalanta 36, Lazio 32, Udinese 32, Bologna 30, Sassuolo 29, Cagliari 28, Torino 27, Parma 26, Cremonese 23, Genoa 23, Lecce 18, Fiorentina 18, Pisa 15, Verona 15.