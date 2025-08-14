​​
Leao: "Io e Kean insieme in campo faremmo paura e ci mangeremmo tutti. Magari nel Milan"

Leao Kean
Rafa Leao chiama Moise Kean. L’attaccante portoghese del Milan, in diretta sul proprio canale Twitch, ha risposto alle domande dei tifosi rossoneri ed è stato tirato in ballo anche sul centravanti della Fiorentina

“Magari anche al Milan”

Infatti, a un fan che gli ha chiesto “Perché non porti Kean in live?”, il numero 10 milanista ha rilanciato: “Magari… anche al Milan”.

“Moise è un fratello”

Leao stravede per Kean, sotto tutti gli aspetti: “Io voglio molto bene a Moise, è come un fratello per me. Insieme in campo faremmo paura, ci mangeremmo tutti”.

