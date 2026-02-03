Corriere dello Sport-Stadio: Il ritorno al centro di Gudmundsson

Due le pagine sulla Fiorentina che troviamo all'interno del Corriere dello Sport-Stadio.

Pagina 22

Articolo di apertura è: “Viola, riscatto e salvezza”. Sottotitolo: “I nuovi acquisti per dare la scossa alla rincorsa in A”. In taglio basso su Paratici: “Da domani ufficiale, poi sarà a Firenze”.

Pagina 23

Ampio spazio per: “Fiorentina Gud torna al centro”. Occhiello: “ Nell’ultimo mese spostato a sinistra ha faticato: serve più in aiuto a Fagioli”. Infine di spalla: “Oggi in campo con Rugani: ”Qui a casa".