La Fiorentina ha chiesto informazioni per un centrocampista svincolato, ma il Genoa è in pole

Come riporta il giornalista Pipe Sierra, negli scorsi giorni la Fiorentina avrebbe chiesto informazioni per Steven Alzate, centrocampista colombiano svincolato classe 1998.

Il giocatore nato in Inghilterra ma di origini colombiane si sta attualmente allenando con l'Ipswich Town in attesa di conoscere il suo futuro dopo l'avventura al Brighton. Sul giocatore in pole c'è il Genoa, mentre anche Siviglia e Celta Vigo hanno chiesto info per lui all'entourage.