Bergonzi sul primo gol della Roma: "La trattenuta di Malen su Ranieri gli impedisce di andare a saltare in tempo. Non è da poco..."

Una sconfitta inappellabile come quella della Fiorentina vista ieri sera lascia inevitabilmente l'amaro in bocca: tuttavia, secondo l'ex arbitro Mauro Bergonzi, ospite in studio a Il Processo al 90° - programma sportivo di Rai 2 -, la Viola avrebbe qualcosa da reclamare in occasione del primo gol subito.

Contatto Mancini-Ranieri

Siamo al 13', e da un calcio d'angolo battuto da Pisilli la goffa difesa della Fiorentina lascia solo Mancini che, da distanza ravvicinata, buca De Gea di testa. I replay danno un Ranieri che, in evidente ritardo, prova a rattoppare come può il buco da lui lasciato: c'è però, in questo frangente, un ostacolo alla rincorsa del difensore viola, come spiegato da Bergonzi. “Soffermiamoci su Malen e Ranieri: la tirata di maglia del giocatore giallorosso, con buona probabilità, non permette al giocatore della Fiorentina di andare a staccare e difendere. La trattenuta è evidente e fa perdere il passo a Ranieri, che non riesce ad arrivare in tempo a contrastare Mancini”.

“Il direttore di gara guardava proprio lì - prosegue Bergonzi -, non ha fischiato nulla e non so se in Sala Var gli hanno chiesto se lo avesse visto: fatto sta che c'è una maglia tirata molto molto allungata, e secondo me un giro al monitor a fargliela rivedere sarebbe stato più che utile. Magari poi c'è stata una comunicazione, un check audio, ma se lo mandi al monitor la rivede bene. Non è una trattenuta da poco…".

La maglia di Ranieri, tirata da Mancini (fonte: Rai2)

Contatto Ndour-Koné

Al 25', poi, situazione in area di rigore della Roma: Koné va a contrastare Ndour che cade, ma l'arbitro non ravvisa falli. “Sicuramente il braccio di Koné non è mai punibile; più dubbioso può essere il contatto tra il ginocchio del francese, che colpisce Ndour sul fianco, e il suo piede destro che colpisce. Tuttavia - conclude Bergonzi - il direttore di gara, che è quello che può meglio giudicare l'intensità, ha fatto bene a non fischiare nulla, perché questo è un contatto leggero”.