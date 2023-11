Dodô vuole bruciare le tappe: mentre tutti sono in vacanza, il brasiliano continua il suo percorso di riabilitazione. VIDEO

Come già successo nella giornata di ieri, il terzino destro della Fiorentina Dodo non vuole saperne di fermarsi e, nonostante i giorni di libertà concessi da Italiano alla squadra, anche oggi era si è presentato al Viola Park per continuare il proprio percorso di recupero dal brutto infortunio al ginocchio.

Il laterale brasiliano della Fiorentina, out da inizio settembre per la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro rimediata contro l'Udinese, questa mattina ha proseguito il personale lavoro di riabilitazione all’interno del centro sportivo. E sui social, con un video che lo ritrae a lavorare duramente in palestra, ha voluto aggiornare i tifosi viola sulle sue condizioni.

Questo il video pubblicato da Dodô su Instragram: