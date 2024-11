Kayode: "Non sono assolutamente deluso dal mio inizio di stagione, Palladino mi tiene in considerazione. Felicissimo per Comuzzo"

Michael Kayode ha parlato dal ritiro dell'Italia Under 21 della sua stagione con la Fiorentina, dove sta trovando meno spazio rispetto alla precedente:

“Non sono deluso da questa stagione”

“Non sono assolutamente deluso da questo inizio di stagione: Palladino mi tiene in considerazione e mi concede spazio in Coppa. Certo, in ogni partita ci sono cose che si potrebbero fare meglio ma il mio rapporto con mister e squadra è buonissimo. La partita con la Francia sarà fondamentale, dovremo dare il massimo ma sono sicuro che ne usciremo bene”.

“Felicissimo per Pietro”

“Sono felicissimo per Comuzzo, è un ragazzo che si è sempre applicato ma non ha mai mollato un centimetro. E' tutto giusto quello che gli sta accadendo in questo periodo: si allena sempre forte, in palestra e in campo, sono veramente contento che sia in nazionale maggiore”.

“Ho i brividi per la classifica che abbiamo”

“Ho i brividi per la classifica che abbiamo con la Fiorentina, ma io un po' me lo aspettavo. Non eravamo partiti bene, ma sappiamo che possiamo stare lassù. Il gruppo fa il 90% dei risultati: se qui c'è anche Bove significa che stiamo lavorando bene”.