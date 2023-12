Copa America: c'è il Brasile per Mina mentre i detentori Gonzalez e Martinez Quarta se la vedranno col Cile. I dettagli

Dopo il sorteggio sono stati definiti i gironi della Copa America 2024. La competizione interessa i 4 calciatori sudamericani della Fiorentina, dai difensori Martinez Quarta e Mina agli attaccanti Nicolas Gonzalez e Lucas Beltran.

L'Argentina Campione del Mondo dei tre calciatori viola affronterà il Cile nella prima giornata della Coppa America 2024, in programma negli Stati Uniti dal 20 giugno al 14 luglio, quando si terrà la finale a Miami. Nel sorteggio effettuato la scorsa notte nella metropoli della Florida, il girone della squadra di Lionel Messi comprende anche il Perù e la vincente di uno spareggio tra Canada e Trinidad e Tobago.

Il Brasile è invece nel girone D, insieme alla Colombia di Mina, al Paraguay e alla Giamaica. L'Uruguay è stato inserito nel girone C con gli Stati Uniti padroni di casa, Panama e Bolivia. Infine, il girone B comprende Messico, Ecuador, Venezuela e la vincente dello spareggio tra Costa Rica e Honduras.

L'Argentina detentrice del trofeo, vinto nel 2021, è la grande favorita per la prossima edizione e avrà l'onore di disputare la partita inaugurale ad Atlanta (Georgia). In occasione della Coppa del Centenario già disputata negli Stati Uniti, il formato è stato ampliato a 16 squadre, dato che ai dieci abituali concorrenti sudamericani della Conmebol si sono aggiunte le sei nazionali della Concacaf (Nord e Centro America e Caraibi). Il torneo sarà una piccola prova generale del Mondiale 2026 in Stati Uniti, Messico e Canada, che vedrà la partecipazione di 48 nazioni.